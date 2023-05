LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 29.05.2023 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Weimar (ots) - Am Sonntagvormittag befuhr ein 79-jährige Skoda Fahrer die B87 aus Richtung Bad Berka kommend in Richtung München. Vor der Ortslage München erkannte er einen vor ihm fahrenden 35-jährigen Radfahrer zu spät und fuhr ihm auf. In der Folge wurde der Radfahrer auf die Motorhaube des Pkw geschleudert und kam dort zum Liegen. Der Radfahrer musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An dem Fahrrad ...

