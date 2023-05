Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tasche entwendet

Weimar (ots)

Am 28.05.2023 gegen 23:20 Uhr entlud in der Marcel-Paul-Straße ein Mann seinen Pkw. Er stellte eine Tasche vor dem Eingang zu einem Mehrfamilienhaus ab und begab sich auf die Suche nach einem Parkplatz. Nachdem er zum Hauseingang zurückkehrte, stellte er das Fehlen der Tasche fest. Eine Absuche im Umfeld verlief negativ. Zeugen für den Diebstahl gab es ebenfalls nicht. In der Tasche befanden sich neben Personaldokumenten auch die Brieftasche mit EC-, Kredit- und Versicherungskarten, die Haus- und Wohnungsschlüssel sowie Bargeld in Höhe von 800 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell