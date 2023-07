Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Wurde 16-Jährige das Opfer einer Straftat? Polizei bittet um Hinweise

Aalen (ots)

Die Kriminalpolizei Aalen bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich bereits am vergangenen Montagmorgen (24.07.2023) ereignete. Gegen 3 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, nachdem er im Bereich des Marktplatzes eine 16-Jährige bemerkt hatte, die mit ihrem Hund unterwegs war. Die Jugendliche, die lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet war, war wohl sehr aufgelöst und stand auch unter der Wirkung von Alkohol. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen tauchten nun Hinweise auf, dass das Mädchen möglicherweise das Opfer einer Straftat wurde. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die zwischen 00.30 Uhr und 3 Uhr im Bereich des Marktplatzes, möglicherweise auch des Gmünder Torplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Jugendliche dort gesehen haben. Insbesondere wird eine Gruppe von ca. vier bis fünf jungen Männern, die sich möglicherweise in italienischer Sprache unterhielten, gebeten, sich als Zeugen zu melden und mit der Polizei unter Tel.: 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

