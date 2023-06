POL-BO: Blauer Transporter fährt Schlangenlinien: Fahrer (51) offenbar erheblich alkoholisiert, Zeugen eines möglichen Unfalls gesucht

Bochum (ots) - Zu einem Kupferdiebstahl von nicht unerheblichem Ausmaß ist es in der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni auf einer Baustelle in Bochum gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von 20 Uhr (Mittwoch) bis 9 Uhr (Donnerstag) verschafften sich Unbekannte unbefugten Zutritt auf ein Baustellengelände am Südring/Universitätsstraße in der ...

