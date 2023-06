POL-BO: Bochumerin (68) schlägt falsche Handwerker in die Flucht - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in eine Bochumer Tankstelle in den frühen Morgenstunden des 3. Juni (Samstag) sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter hatte gegen 2.10 Uhr die Scheibe des Tankstellengebäudes an der Unterstraße 118 eingeschlagen und sich so Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Anschließend flüchtete er über die Straße "Am Neggenborn" in Richtung Park. Eine sofort eingeleitete ...

