POL-BO: Einbruch in Bochumer Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots) - Eine 72-jährige Frau aus Herne wurde am gestrigen Samstag (03.06.2023, 11.15 Uhr) in ihrem Auto beraubt. Der Täter, ein Radfahrer, flüchtete mit der Beute in Richtung Holsterhauser Straße. Als die Autofahrerin am Westring / Behrensstraße an der Rot anzeigenden Ampel wartete, riss ein Unbekannter die Beifahrertür des Autos auf. Er griff nach dem ...

mehr