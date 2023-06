Polizei Bochum

POL-BO: Autofahrerin (72) an roter Ampel von Radfahrer beraubt - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Eine 72-jährige Frau aus Herne wurde am gestrigen Samstag (03.06.2023, 11.15 Uhr) in ihrem Auto beraubt. Der Täter, ein Radfahrer, flüchtete mit der Beute in Richtung Holsterhauser Straße.

Als die Autofahrerin am Westring / Behrensstraße an der Rot anzeigenden Ampel wartete, riss ein Unbekannter die Beifahrertür des Autos auf. Er griff nach dem abgelegten, weißen Designer-Rucksack (Louis Vuitton) der Frau, konnte ihr diesen entreißen - dabei riss der Tragegurt ab - und entfernte sich auf dem Fahrrad. Die 72-Jährige beklagt nun den Verlust von Bargeld, Debitkarten, Schlüsseln mit einem goldenen Herz-Anhänger, persönlichen Dokumenten sowie eines Mobiltelefons der Marke Huawei.

Beschreiben konnte die Frau den Räuber wie folgt: unter 170 cm groß, sehr schlankes europäisches Äußeres, um die zwanzig Jahre alt mit kurzen, blonden Haaren. Der noch nicht ermittelte Räuber hat blaue Augen und könnte womöglich auch einen Zopf gehabt haben. Er war mit einer dunklen Jeanshose und einem dunkelblauen Strickpullover bekleidet; sein Fahrrad war alt.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 02323/950-8510 oder -4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

