Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Ei beworfen

Jena (ots)

Als eine 41-jährige Fahrzeughalterin am Sonntagnachmittag zu ihrem geparkten Pkw Opel kam, musste sie Beschädigungen an diesem feststellen. Unbekannte hatten das in der Fritz-Reuter-Straße abgestellte Fahrzeug mit einem rohen Ei beworfen. Überdies wurde augenscheinlich eine Zigarette auf dem Pkw zerdrückt, sodass nunmehr ein Brandfleck vorhanden ist. eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

