LPI-J: Gullideckel herausgehoben

Apolda (ots) - Am Sonntagnachmittag meldete ein Hauseigentümer aus Apolda, der Polizei, dass einer seiner Mieter Strom klaut. Dem Mieter sei bereits im Sommer letzten Jahres vom Energiebetreiber der Strom gesperrt worden. Der Mieter bediente sich einfach mit einem Verlängerungskabel, was in seiner Wohnungstür klemmte, an der Steckdose im Hausflur. Am Stromzähler im Flur war eindeutig ersichtlich, dass Strom entnommen wurde, weshalb sie das Kabel aus der Steckdose ...

mehr