Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Beteiligte E-Scooter-Fahrerin flüchtet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Unfall in der Steuerwalder Straße wurde heute Morgen, gegen 07:30 Uhr, eine 19-jährige Fahrradfahrerin aus Hildesheim verletzt. Eine E-Scooter-Fahrerin, die am Unfallgeschehen beteiligt war, setzte ihre Fahrt anschließend unerlaubt fort.

Vorliegenden Informationen zufolge soll die 19-Jährige mit einem Pedelec, aus Richtung Hannoversche Straße kommend, auf einem Radfahrerschutzstreifen der Steuerwalder Straße unterwegs gewesen sein, der kurz hinter der Einmündung Peiner Straße über einen abgesenkten Bordstein auf einem kombinierten Geh- und Radweg mündet.

In dem Augenblick, als die 19-jährige vom Schutzstreifen auf den Radweg gefahren sei, habe eine E-Scooter-Fahrerin, die zuvor den Gehweg befahren habe, nach links auf den Radweg gezogen. In der Folge stürzte die 19-Jährige und verletzte sich schwer am Arm. Ein Rettungswagen verbrachte die Frau später in ein Krankenhaus. Ob es zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen kam, steht derzeit noch nicht fest.

Die junge Frau auf dem E-Scooter habe zwar kurz angehalten, sei sodann aber gleich stadtauswärts weitergefahren. Sie soll ca. 16 - 17 Jahre alt sein und dunkles Haar haben, das nach hinten zu einem Zopf zusammengebunden gewesen sei. Bei dem E-Scooter könnte es sich um einen grünen Leih-Roller gehandelt haben.

Zum Zeitpunkt des Unfalls soll sich eine Gruppe Jugendlicher im Nahbereich aufgehalten haben, die das Geschehen möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise zu der flüchtigen jungen Frau geben können.

Hinweise der Gruppe oder anderer Zeugen nimmt die Polizei unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell