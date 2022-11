Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß mit zwei Verletzten

Hildesheim (ots)

HOLLE (hep):Am 14.11.2022, gegen 18:30 Uhr, kam es in der Marktstraße, Höhe Am Knick, zu einem folgenschweren Unfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden. Ein 51-jähriger Fahrer aus dem Bereich Schweinfurt befuhr mit seinem Pkw Renault Megane die Straße Am Knick in Richtung Marktstraße und missachtete im dortigen Kreuzungsbereich die Vorfahrt des von links aus Richtung Grasdorf kommenden Pkw Ford Mondeo. Dessen 36-jähriger Fahrer aus der Gemeinde Holle konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beide Pkw wurden durch den Aufprall erheblich beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen Hildesheimer Krankenhäusern zugeführt. An den beiden Pkw und einem Verkehrszeichen entstanden Schäden in Höhe von ca. 25000 Euro. Neben der Polizei Bad Salzdetfurth mit einem Streifenwagen waren die örtliche Feuerwehr aus Holle mit 9 Kameraden und zwei Rettungswagen vor Ort eingesetzt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

