Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneuter Einbruchsversuch in Apolda

Apolda (ots)

Während der Streifentätigkeit wurde den Beamten der Polizeiinspektion Apolda mitgeteilt, dass in dem Zeitraum vom 13.05.2023 - 14.05.2023 in der Schillerstraße ein Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus stattgefunden hat. Auch diesmal versuchte ein Unbekannter die Hauseingangstür aufzuhebeln. Diese hielt stand, so dass niemand in das Gebäude gelangte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541- 0).

