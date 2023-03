POL-MFR: (323) Versammlungsgeschehen am 13.03.2023 in Nürnberg - Verkehrslagemeldung

Stein (ots) - Am Donnerstag (09.03.2023) belästigte ein Mann eine junge Frau im Saunabereich eines Freizeitbades in Stein (Lkrs. Fürth) in sexueller Art und Weise. Der 74-Jährige wurde festgenommen. Die Geschädigte hielt sich gegen 14:00 Uhr im Saunabereich des Freizeitbades auf und wurde durch einen 74-jährigen männlichen Gast obszön angesprochen. Zudem fasste der Mann ihr an die Brust. Die Frau wich daraufhin in ...

