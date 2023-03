POL-MFR: (320) Doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs

Eckental (ots) - Am Mittwochnachmittag (08.03.2023) entriss ein Unbekannter einem 13-jährigen Mädchen am Bahnhof Eschenau (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) den Rucksack. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Die 13-Jährige befand sich gegen 15:45 Uhr gemeinsam mit einer Freundin am Bahngleis 1 des Bahnhofs Eschenau. Die Züge fahren hier in Richtung Gräfenberg. Nachdem der Zug eingefahren war, warteten die ...

mehr