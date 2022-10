POL-STD: 5-jähriger Junge bei Parkplatzunfall im Alten Land schwer verletzt

Stade (ots) - Zwischen vergangenem Freitagnachmittag, 16:00 h und dem gestrigen Montagnachmittag, 15:30 h sind bisher unbekannte Einbrecher in Buxtehude in der Konopkastraße nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen und haben sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Was bei dem Durchwühlen der Schubladen und Schränke erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht ...

