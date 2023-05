Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Pkw-Diebstahl

Weimar (ots)

In der Zeit vom 10.05.2023, 17:30 Uhr bis zum 13.05.2023, 01:00 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück in Krautheim und öffneten dort das Tor einer Garage. Ein dort parkender unver- schlossener VW Golf wurde dann, vermutlich um das Fahrzeug zu entwenden, aus der Garage geschoben. Der Pkw kam aber nicht recht- zeitig zum Stillstand und stieß gegen einen Parkenden VW UP. Daraufhin flüchteten die Täter vom Tatort. Beide Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Aufgrund des hohen Fahrzeugalters beläuft sich der Schaden am Golf auf ca. 500 Euro, am VW UP auf 1.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell