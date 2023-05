Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Reh

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr am 14.05.2023 gegen 22:10 Uhr die B 7 aus Weimar kommend in Richtung Erfurt. In Höhe des Abzwei- ges zum Gewerbegebiet UNO lief plötzlich ein Reh über die Fahrbahn. Das Tier kollidierte im Bereich des linken Kotflügels mit dem Pkw und flüchtete im Anschluß auf das angrenzende Feld. Am BMW entstand Sachschaden, dass Reh konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell