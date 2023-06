Polizei Bochum

POL-BO: Rund 27.000 Euro Schaden - Wittener (27) kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit geparktem Pkw

Witten (ots)

Ein Verletzter und rund 27.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagmorgen, 1. Juni, in Witten. Ein Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein abgestelltes Auto gefahren.

Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 27-jähriger Wittener gegen 1 Uhr mit seinem Pkw auf der Straße "Bodenborn" in Richtung Bommern unterwegs. In Höhe der Hausnummer 18 kam er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das abgestellte Fahrzeug durch das des Witteners etwa 17m weit geschoben bis beide Pkw in Höhe der Anschrift "Bodenborn 26" zum Stehen kamen.

Der 27-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Beamten vor Ort schätzten den Gesamtschaden auf etwa 27.000 Euro.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell