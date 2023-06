POL-BO: Radarkontrollen für die 23. Kalenderwoche 2023

Bochum (ots) - Ein Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen, 2. Juni, mehrere geparkte Fahrzeuge in der Bochumer Innenstadt zerkratzt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen beobachteten gegen 1.10 Uhr einen Mann, der im Bereich Schmidtstraße/Katharinastraße/Maximilian-Kolbe-Straße mindestens zwölf Autos zerkratzte. So wird der Täter beschrieben: männlich, 60-65 Jahre alt, graue Haare, helle Bekleidung. ...

