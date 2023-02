Polizei Münster

POL-MS: Vier brennende Fahrzeuge in Münster - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Samstagmorgen (18.02., 02:17-04:46 Uhr) haben Unbekannte vier Fahrzeuge und Mülltonnen in Münsters Norden in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr Münster meldete gegen 02:17 Uhr brennende Mülltonnen in den Straßen An der Germania Brauerei und am Sandfortskamp. Gegen 03:15 Uhr meldete die Feuerwehr einen erneuten Brand an der Straße Meßkamp Ecke Kinderhauser Straße. Die Kräfte der Polizei Münster entdeckten vor Ort zwei brennende Fahrzeuge. Gegen 04:46 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Brand an der Fresnostraße. Hier brannten erneut zwei Autos. Die Brandursache ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, können sich bei der Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell