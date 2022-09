Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Fahrzeug im Kastanienweg zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Mittwoch zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr einen in dem Kastanienweg in Marbach am Neckar geparkten Mercedes. Mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand verursachte der Täter einen rund 80 Zentimeter langen Kratzer im Lack auf der Fahrerseite des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0.

