Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall - Fahrzeugbrand - Mercedesstern abgerissen

Aalen (ots)

Urbach: Vorfahrt missachtet

Rund 8000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen kurz vor 8:30 Uhr an der Einmündung Lortzingstraße / Gluckstraße. Eine 60 Jahre alte Skoda-Fahrerin missachtete im Einmündungsbereich die Vorfahrt einer von rechts kommenden 26-jährigen VW-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Schorndorf: Fahrzeugbrand

Ein 64 Jahre alter Porsche-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11:25 Uhr die Gmünder Straße, als sein Pkw plötzlich im Bereich der Motorhaube zu brennen begann. Die Feuerwehr Schorndorf kam mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort und löschte den Pkw. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro, verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einem technischen Defekt als Ursache auszugehen. Das Auto wurde abgeschleppt.

Murrhardt: Mercedesstern abgerissen

Ein Vandale riss am Freitag zwischen 14 Uhr und 16 Uhr den Mercedes-Stern an einem geparkten Pkw in der Grabenstraße ab. Dadurch verursachte er Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Polizeiposten Murrhardt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07192 5313 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell