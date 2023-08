Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Rollerfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gegen 15:00 Uhr am Mittwoch war eine 17-Jährige mit ihrem Piaggio Roller auf der Nord-West-Umgehung unterwegs. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde die junge Frau schwer verletzt. Am Roller entstand circa 1.500 Euro Sachschaden.

Crailsheim: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwochabend kurz vor Mitternacht war ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer auf der Worthingtonstraße vermutlich stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Haller Straße unterwegs. Kurz vor der Einmündung zum ZOB verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den PKW. In der Folge schanzte der Opel in Richtung einer Bushaltestelle und beschädigte dabei mehrere Verkehrszeichen und Bäume. Erst durch einen dort befindlichen Fahrradunterstand wurde der PKW gestoppt. Bei dem Unfall wurde der junge Fahrer leicht verletzt. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall unter Telefon 07951 480-0.

Mainhardt: Unfall nach Wespenstich

Der 52-jähriger Fahrer eines MAN-LKW war am Mittwoch gegen 17:010 Uhr auf der Weinsberger Straße unterwegs, als er nach eigenen Angaben von einer Wespe gestochen worden sei. Daraufhin verlor er die Kontrolle über den LKW und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Hierdurch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.500 Euro.

Michelfeld: Baum stürzt direkt vor Auto um - Unfall

Gegen 19:40 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem PKW auf der L1046 in Richtung Gnadental unterwegs, als in einem Waldstück vermutlich aufgrund des Wetters direkt vor ihm ein Baum auf die Fahrbahn stürzte. Der PKW-Lenker konnte nicht mehr bremsen, so dass das Auto mit dem Baum kollidierte. Der Baum wurde hierdurch um fast 10 Meter versschoben. Anschließend wurde der PKW seitlich abgewiesen und prallte gegen einen noch stehenden Baum. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem PKW entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Michelfeld war mit drei Fahrzeugen und 16 Wehrleuten im Einsatz.

