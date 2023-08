POL-AA: Urbach: Hundehalter gesucht

Aalen (ots) - Aalen: Rund 14.000 Euro-Zeugen gesucht Auf rund 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall entstand. Kurz nach 18 Uhr streiften sich in der Rötenbergstraße ein Audi- sowie Mercedes-Fahrer. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 in Verbindung zu setzen. Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet An der ...

mehr