POL-HA: Essenslieferant wird Opfer einer Verkehrsunfallflucht

Hagen-Mitte (ots)

In der Goldbergstraße kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der sich ein Hagener leichte Verletzungen zuzog. Der 19-Jährige war am Donnerstag (29.06.) mit einem Kleinkraftrad in Richtung Hochstraße unterwegs, um Essen auszuliefern. Gegen 18.45 Uhr wollte er an einem blauen Skoda vorbeifahren, der mit Warnblinklicht am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Als er sich noch unmittelbar hinter dem Auto befand, fuhr dieses unerwartet an. Der Hagener bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor der Mann die Kontrolle über den Roller und stürzte zu Boden. Der Skoda, ein blauer Kombi (älteres Modell), fuhr einfach davon. Ein Zeuge gab an gesehen zu haben, dass es sich um eine Frau gehandelt hat, die das Fahrzeug führte.

Der 19-Jährige zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die Polizei Hagen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. An dem Roller entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (arn)

