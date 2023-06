Polizei Hagen

POL-HA: Trickbetrug verläuft erfolgreich - Hagenerin überweist Geld für falsche Tochter

Hagen-Boele (ots)

Eine Frau aus Boele wurde am Donnerstag (29.06.) Opfer eines Trickbetruges. Gegen 9.15 Uhr erhielt die 60-Jährige eine WhatsApp-Nachricht. Eine Person gab sich als ihre Tochter aus und gab an, das Handy in der Toilette verloren zu haben, sie müsse nun eine Rechnung von 700 Euro bezahlen. Die hilfsbereite Hagenerin überwies den Geldbetrag, im Glauben, ihre Tochter zu unterstützen. Erst später bemerkte sie den Betrug und zeigte diesen bei der Polizei an. Die Polizei Hagen ermittelt wegen Betrugs und fertigte eine Strafanzeige.

Bitte seien Sie stets vorsichtig und skeptisch, wenn Sie am Telefon/per SMS/Messenger-Nachricht um Geld oder anderer Wertgegenstände gebeten werden. Selbst dann, wenn sich die Person als ein Familienangehöriger ausgibt. Rufen Sie ihr Familienmitglied selbst unter der Ihnen bekannten Rufnummer an, um sich zu vergewissern, dass Sie mit der echten Person in Kontakt waren.

Wichtige Hinweise der Polizei Hagen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie um Geld gebeten werden. Fragen Sie ihre vermeintlichen Verwandten oder Bekannten nach Dingen, die nur die echte Person wissen kann.

- Die Polizei warnt davor, Kontaktdaten ohne Rücksprache mit den Angehörigen zu verändern und auf Geldforderungen per Chat oder am Telefon einzugehen.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf/eine Nachricht verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110!

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten eine Anzeige.

Bei Fragen helfen Ihnen die im Opferschutz besonders geschulten Beamtinnen und Beamten Ihrer örtlichen Polizei gerne!

(arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell