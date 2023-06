Polizei Hagen

POL-HA: Mutmaßliche Taschendiebe gehen in U-Haft

Hagen-Haspe (ots)

Mit Pressemitteilung vom 28.06.2023, 10.25 Uhr, wurde durch die Hagener Polizei über die Festnahme von zwei mutmaßlichen Taschendieben in Haspe berichtet. Diese wurden am 28.06.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Eine aufmerksame 69-jährige Hagenerin hat am 27.06.2023 der Hagener Polizei eine Frau in der Enneper Straße gemeldet, die sich verdächtig verhielt und im Bereich eines Geldautomaten aufhielt. Nur wenige Minuten später klickten bei der Frau und ihrem Begleiter die Handschellen. Bei dem Pärchen wurde eine Geldbörse mit unter anderem 2.000 Euro Bargeld gefunden, welche kurz zuvor einer 71-jährigen Frau gestohlen wurde. Ermittlungen der Kriminalpolizei haben nun ergeben, dass die 44-jährige Tatverdächtige und ihr 50-jähriger Begleiter für mehrere Taschendiebstähle und anschließende Geldabhebungen an EC-Automaten in Hagen und Umgebung in Frage kommen. Beide haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell