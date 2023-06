Polizei Hagen

POL-HA: Renitent und unkooperativ - Mann nach Hausfriedensbruch in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizisten nahmen am Mittwoch (28.06.) einen 56-Jährigen in Gewahrsam, nachdem er Hausfriedensbruch beging. Gegen 16 Uhr wählt ein Mitarbeiter eines Supermarktes den Notruf und schilderte, dass der Mann, der am Vortag einen Ladendiebstahl beging und ein Hausverbot erhalten hatte, sich weigerte das Geschäft zu verlassen. Eine Streifenwagenbesatzung fuhr in die Wehringhauser Straße und traf den Hagener an. Er wirkte stark alkoholisiert und verweigerte jegliche Kooperation. Kurz vor dem Polizeieinsatz hatte er im Bereich des Bodelschwinghplatzes die Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung abgelehnt. Auch am Vortag war der Mann unkooperativ - er spuckte unter anderem in die Richtung der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr und beleidigte sie. Anschließend beging er den Ladendiebstahl, der Grundlage des gegenständlichen Hausverbotes ist.

Einer polizeilichen Aufforderung, das Geschäft zu verlassen, kam der renitente 56-Jährige nicht nach. Im weiteren Verlauf zählte er plötzlich einen Countdown herunter und erweckte dabei den Anschein, die Beamten anzugreifen. Als diese ihm daraufhin Handfesseln anlegten, sperrte er sich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Hagener wurde zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in Gewahrsam genommen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. (arn)

