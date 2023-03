Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung"

Schermbeck (ots)

Der Löschzug Altschermbeck wurde am Dienstagmorgen gegen 5:40 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in verschlossener Wohnung" in die Straße "Bösenberg" alarmiert. Hier wurde die Unterstützung der Feuerwehr benötigt um eine Tür zu öffnen. Die Tür konnte von den Einsatzkräften der Feuerwehr gewaltfrei geöffnet werden. Der Einsatz für den Löschzug endete gegen 06.00 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell