Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöster Heimrauchmelder

Schermbeck (ots)

Am Dienstagabend um 22:05 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Feuer 2 - Heimrauchmelder" in die Kilianstraße alarmiert. Vor Ort konnte ein ausgelöster Heimrauchmelder bestätigt werden. Da die Bewohner der Wohnung nach Angaben der Nachbarn nicht anwesend waren, wurde die Wohnung durch die Feuerwehr geöffnet. In der Wohnung konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Wohnung wurde anschließend durch die Feuerwehr wieder verschlossen und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 22:35 Uhr.

