Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin verletzt sich bei Verkehrsunfallflucht in Dahl - Zeugen gesucht

Hagen-Dahl (ots)

Am Mittwoch (28.06.) verletzte sich eine Hagenerin bei einem Verkehrsunfall - der Autofahrer, der nach derzeitigem Ermittlungsstand den Unfall verursachte, flüchtete. Die leicht verletzte 35-Jährige gab bei der Polizei an, gegen 19.45 Uhr aus Richtung Schalksmühle kommend mit ihrem Roller auf der Rummenohler Straße unterwegs gewesen zu sein. Als sie nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, wurde sie von einem silbernen oder grauen Audi überholt. Das Auto sei nach links ausgeschert und ihr dabei so nahegekommen, dass die Hagenerin gezwungen gewesen sei, stark abzubremsen. Dabei sei sie ins Schleudern geraten und mit dem Kleinkraftrad nach rechts gestürzt. Der Audi-Fahrer habe kurz abgebremst, setzte seine Fahrt dann jedoch einfach fort. Die 35-Jährige wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen.

Ein Zeuge konnte den flüchtigen Fahrer als männlich, ca. 20-30 Jahre alt beschreiben. Er hatte blonde Haare, der Audi hatte darüber hinaus ein Hagener Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. Es wurde eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt. An dem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell