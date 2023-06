Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst der Hagener Polizei führt zahlreiche Kontrollen in Wehringhausen und Altenhagen durch - Drogen sowie Messer beschlagnahmt und Haftbefehl vollstreckt

Hagen (ots)

Am Dienstag (27.06.2023) führten Beamte des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei erneut zahlreiche Kontrollen in Wehringhausen und Altenhagen durch, stellten dabei Betäubungsmittel sowie ein Messer sicher und nahmen zwei Drogenhändler vorläufig fest. Am Vormittag fanden die Beamten auf dem Bodelschwinghplatz bei drei Personen Betäubungsmittel, beschlagnahmten das Rauschgift und leiteten Strafverfahren ein. Einen 46-jährigen Mann zeigten die Polizisten wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Er hatte ein verbotenes Einhandmesser dabei. Bei der Überprüfung der Personalien einer 50-jährigen Frau stellte sich heraus, dass diese nach einem Diebstahl per Haftbefehl gesucht wurde. Sie legten ihr Handschellen an und brachten die Frau zum Polizeigewahrsam. Am Nachmittag kontrollierten die Beamten des Schwerpunktdienstes in der Altenhagener Straße zwei 29- und 31-jährige Männer. Bei ihnen fanden sie mehrere Verkaufseinheiten Marihuana. Nachdem ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt werden konnte, durchsuchten die Polizisten die Wohnung des 29-Jährigen. In dieser fanden sie eine nicht geringe Menge Marihuana, Feinwaagen und Verpackungsmaterial. Neben dem Rauschgift lagen griffbereit ein Baseballschläger und ein Messer. Die Beamten nahmen die beiden Männer vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handels mit Marihuana aufgenommen. (sen)

