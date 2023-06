Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin meldet verdächtige Frau - Ermittlungen führen zur Festnahme

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstag, 27.06.2023, bemerkte eine Zeugin gegen 14 Uhr eine Frau in der Enneper Straße, die sich seltsam verhielt. Sie zog sich eine FFP2-Maske über und legte einen auffälligen Kittel mit Blumenmuster an. Anschließend ging sie zum nahegelegenen Geldautomaten. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, legte sie die Maske und den Kittel ab und fuhr davon. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Mann. Die 69-jährige Zeugin verständigte die Polizei, da sie eine Straftat vermutete. Einer Streifenwagenbesatzung gelang es aufgrund der Fahrzeugbeschreibung und des Kennzeichens, den Mercedes in der Hagener Straße (Gevelsberg) kurz hinter der Stadtgrenze anzuhalten. Bei einer Durchsuchung der Frau (40) fanden die Beamten über 2.000 Euro Bargeld, sowie das Portemonnaie einer 71-Jährigen auf. Diese wurde wenige Stunden zuvor Opfer eines Taschendiebstahls. Die 40-jährige Frau und ihr 44-jähriger Begleiter wurden vorläufig festgenommen. Den Mercedes, aufgefundene Handys und das Bargeld stellten die Beamten sicher. Der Fall wurde an die Kripo übergeben. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell