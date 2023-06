Polizei Hagen

POL-HA: Mann verliert in Kurve Kontrolle über sein Auto

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Mittwoch (28.06.) gegen 16.15 Uhr war ein 22-Jähriger mit seinem Toyota auf der Straße "Alte Stadt" in Richtung Holthausen unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Der Mann gab an, in der Kurve aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten zu sein. Er sei auf die entgegengesetzte Fahrspur geraten und über den Bordstein sowie den Grünstreifen gefahren. Anschließend habe sich das Auto gedreht und kam quer zur Straße zum Stehen. Der 22-Jährige kam vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Toyota war an der Front deformiert, die linke Fahrzeugseite ab der Mitte bis zur hinteren Stoßstange wies Dellen auf, zudem waren Reifen und Felgen beschädigt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf rund 15.000 Euro geschätzt. (arn)

