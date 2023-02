Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Spiegelkontakt im Gegenverkehr und weitergefahren

Celle (ots)

Winsen(Aller)/Südwinsen - Am 25.02.23, gegen 18:45 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 4 zwischen Südwinsen und Hornbostel zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Verursacher ist mit seinem PKW in Richtung Südwinsen gefahren und kommt aus ungeklärter Ursache soweit in den Gegenverkehr, dass es zum Kontakt, zwischen den Außenspiegeln, eines entgegenkommenden PKW's kommt. Hierdurch entsteht Sachschaden. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

