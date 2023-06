POL-HA: Kind von Auto erfasst und leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots) - Mit Pressemitteilung vom 28.06.2023, 10.25 Uhr, wurde durch die Hagener Polizei über die Festnahme von zwei mutmaßlichen Taschendieben in Haspe berichtet. Diese wurden am 28.06.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen einem Haftrichter vorgeführt und befinden sich nun in Untersuchungshaft. Eine aufmerksame 69-jährige Hagenerin hat am 27.06.2023 der Hagener Polizei eine Frau in der Enneper ...

