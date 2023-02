POL-RBK: Kürten - Zwei 18-Jährige nach Einbruch in Grundschule gefasst

Bergisch Gladbach (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagabend (09.02.) und dem frühen Freitagmorgen (10.02.) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Oberheidkamper Straße und entwendeten diverse Wertgegenstände. Die Geschädigte hatte ihre Wohnung am Donnerstag gegen 19:00 Uhr verlassen. Als sie nachts gegen 03:50 Uhr zurückkehrte, fand sie ihre Wohnung in einem durchwühlten ...

