Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Erdgeschosswohnung

Bergisch Gladbach (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagabend (09.02.) und dem frühen Freitagmorgen (10.02.) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Oberheidkamper Straße und entwendeten diverse Wertgegenstände.

Die Geschädigte hatte ihre Wohnung am Donnerstag gegen 19:00 Uhr verlassen. Als sie nachts gegen 03:50 Uhr zurückkehrte, fand sie ihre Wohnung in einem durchwühlten Zustand vor. Es wurden deutliche Hebelmarken an der Terrassentür festgestellt. Die aufnehmenden Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige und zogen den Zentralen Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung hinzu.

Die unbekannten Täter entwendeten unter anderem mehrere Parfums, Armbanduhren und hochwertige Handtaschen. Der Wert des Diebesguts wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 2 sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges im Umfeld der Oberheidkamper Straße beobachtet haben. Hinweise zu der Tat oder den Tätern werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell