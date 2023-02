Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Zwei Pkw in Eikamp aufgebrochen

Odenthal (ots)

Am Mittwoch (08.02.) nahm die Polizei gleich zwei Anzeigen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auf, deren Tatorte nur wenige Meter auseinanderlagen.

Zwischen Dienstag (07.02.) 21:50 Uhr und Mittwoch (08.02.) 07:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite eines Opel Astra auf, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Edith-Stein-Straße befand. Laut Angaben des Besitzers wurden insgesamt vier Jacken, ein Laptop sowie ein Schlüsselbund aus dem Inneren des Pkw entwendet. Der Gesamtwert wird aktuell auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

In der gleichen Nacht wurden Polizeibeamte in die Käthe-Kollwitz-Straße gerufen, die sich in unmittelbarer Nähe zu dem zuvor genannten Tatort befindet. Eine Anwohnerin erklärte den Polizeibeamten, dass sie gegen 05:15 Uhr durch das Signal einer Alarmanlage aus dem Schlaf gerissen wurde. Als sie kurz darauf nach der Ursache schaute, bemerkte sie die Beschädigungen am Pkw des Nachbarn und alarmierte ihn und die Polizei umgehend.

Die Täter schlugen ein Fenster auf der linken Fahrzeugseite ein, wurden vermutlich durch das Alarmsignal des Pkw aufgeschreckt und flüchteten, ohne den Innenraum des Fahrzeuges nach Diebesgut zu durchsuchen.

Während sich die beiden Anwohner kurz nach der Tat am beschädigten Renault Megane trafen, kamen ihnen zwei Jugendliche im Alter von circa 15 Jahren entgegen. Als man diese ansprach und fragte, ob sie etwas mitbekommen hatten, flüchteten diese sofort rechtsseitig der Alten Wipperführter Straße in Richtung Bergisch Gladbach in ein Wohngebiet.

Die beiden Jugendlichen waren laut Zeugenangaben ungefähr 1,75m groß, waren beide dunkel gekleidet und trugen sowohl Mützen als auch Masken. Die Maske einer Person sei auffällig orange gewesen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Hinweise zu diesen beiden Taten nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell