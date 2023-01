Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 19. Januar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Heiningen: Einbruchsversuch scheitert

Montag, 16.01.2023, zwischen 08:30 Uhr und 18:00 Uhr

Bereits am Montag, Montag, 16.01.2023, zwischen 08:30 Uhr und 18:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Terrassentür und ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Am Mühlengraben in Heiningen aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang offensichtlich, ein Eindringen fand nicht satt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Einfamilienhaus

Mittwoch, 18.01.2023, zwischen 17:15 Uhr und 20:50 Uhr

Unbekannte Täter gelangten am Montag, 18.01.2023, zwischen 17:15 Uhr und 20:50 Uhr, nach Einschlagen der Scheibe einer Terrassentür in ein Einfamilienhaus im Öselweg in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Tresor mit Inhalt entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Börßum: Unglücksfall, eine Person tödlich verletzt

Donnerstag, 19.01.2023, gegen 07:20 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen ereignete sich in Börßum, Hauptstraße, ein tragischer Unglücksfall, bei dem ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel tödlich verletzt worden ist. Nach ersten Ermittlungen der Polizei, befand sich der 58-Jährige mit einem Kleinbus in einer privaten Hofzufahrt auf einem Privatgrundstück an der Hauptstraße in Börßum. Der 58-Jährige hatte das Fahrzeug verlassen und hielt sich offenbar am Heck des Kleinbusses auf. Im weiteren Verlauf setzte sich das Fahrzeug vermutlich selbstständig in Bewegung und rollte vorwärts. Beim Versuch das rollende Fahrzeug aufzuhalten, wurde der 58-jährige seitlich zwischen einer Hauswand und dem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 58-Jährige noch am Unglücksort. Im Kleinbus befanden sich zudem zwei Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren. Sie wurden unverletzt zunächst am Ort betreut. Die polizeilichen Ermittlungen zur Klärung der Unglücksursache wurden aufgenommen und dauern an. Im Einsatz waren neben Polizei, Rettungsdienst und Notarzt auch die Feuerwehr, Notfallseelsorger und ein Bestattungsunternehmen. Die Hauptstraße in Börßum war zeitweise für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell