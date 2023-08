Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl, Widerstand, gelöste Radmuttern

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 74-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr die Hochbrücke aus Richtung der Alten Heidenheimer Straße. Beim Befahren des dortigen Kreisverkehrs missachtetet er die Vorfahrt einer 18-jährigen Opel-Fahrerin. Anschließend kam es zur Kollision bei der ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand.

Aalen/Hofen: Frontlichter entwendet

An einem in der Knappenstraße abgestellten Wohnmobil öffnete zwischen Dienstag, 21 Uhr und Mittwoch, 07:15 Uhr ein bislang unbekannter Dieb die Motorhaube, baute die Frontlichter im Wert von rund 650 Euro aus und entwendete diese. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Ellwangen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Mittwoch verhielt sich gegen 18:50 Uhr ein Gast eines Hotels in der Max-Eyth-Straße ungebührlich, weshalb die Polizei gerufen wurde. Der 36-Jährige hatte randaliert und andere Gäste belästigt. Der Mann verhielt sich auch gegenüber den Polizisten aggressiv. Als er einen Polizeibeamten tätlich Angriff musste er schließlich zu Boden gebracht und fixiert werden. Hiergegen leistete er erheblichen Widerstand. Zur Störungsbeseitigung wurde er in Gewahrsam genommen. Die Kosten muss er tragen, zudem erwarten ihn nun entsprechende Strafanzeigen.

Mögglingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Mittwoch gegen 21:45 Uhr ein 27-Jähriger auf der B29 mit seinem Audi von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf beschädigte er eine Leitplanke und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Heubach: Radmuttern gelöst

Im Zeitraum von Dienstag, 17 Uhr bis Mittwoch, 7:15 Uhr wurden die Radmuttern eines Ford gelöst, der Im Ried abgestellt war. Als der 50-Jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug losfuhr, löste sich während der Fahrt das Rad. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Heubach unter Telefon 07173/8776 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Diesel entwendet

Im Verlauf des vorangegangenen Wochenendes entwendeten Diebe in der Güglingstraße aus zwei Radladern insgesamt rund 300 Liter Diesel. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bettringen unter Telefon 07171/7966490 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell