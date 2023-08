Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht, Auto gestohlen

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht nach Beinah-Kollision

Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem Audi unterwegs auf der Kreisstraße 2617 aus Richtung Gaildorf kommend in Fahrtrichtung Großaltdorf. In einer dortigen Rechtskurve kam dem Audi-Fahrer auf seiner Spur ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in einem gelblichen Kleinwagen entgegen. Hierbei kam es zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen. An dem Audi wurde hierbei der linke Außenspielgel und eine Seitenscheibe beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Der unbekannte Unfallgegner setze anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Rot am See: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 64-jähriger BMW-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr im Aischbachweg von Engelhardshausen kommend und wollte nach rechts in die Sommerbergstraße abbiegen. Etwa 20 Meter vor der Einmündung kam er vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hoch und schanzte diese offenbar wieder in Richtung Fahrbahn hinunter. Das Fahrzeug kam letztlich in der Sommerbergstraße zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 64-jährige Fahrer schwer verletzt. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme veranlasst, nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,9 Promille ergeben hatte. An dem PKW entstand entsprechender Sachschaden.

Frankenhardt-Honhardt: Auto gestohlen

Am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr entwendete ein Unbekannter einen in einer Waschhalle eines Autohauses in der Fränkische Straße geparkten VW Polo GTI (BJ 2021) mit graumetallic Lackierung. Zum Zeitpunkt des Diebstahls dürften an dem Fahrzeug ein rotes Nummernschild mit Kennzeichen SHA-06384 angebracht gewesen sein.

Die Polizei Crailsheim bittet um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Autohauses zum fraglichen Zeitpunkt und nimmt diese unter Telefon 07951 480-0 entgegen.

