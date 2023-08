Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Missverständnis- gestohlenes Auto wieder da, Doppelter Unfall mit einem Auto

Aalen (ots)

Frankenhardt-Honhardt: Vermeintlich gestohlenes Auto wieder da

Am Donnerstagabend wurde der Polizei ein gestohlener VW Polo GTI gemeldet. Das Fahrzeug war vermeintlich aus der Waschhalle eines Autohändlers i der Fränkische Straße entwendet worden. Am Freitagmorgen kam dann die Entwarnung. Aufgrund eines Missverständnisses war der Wagen am Donnerstagabend seitens des Autohändlers der Polizei gegenüber als gestohlen gemeldet worden. Der PKW ist wieder da und die polizeiliche Fahndung damit beendet.

Crailsheim: Doppeltes Pech bei Unfall

Sachen gibt, die gibt's gar nicht!

Am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr wurde die Polizei zu einem Unfall in einem Parkhaus des Klinikums Crailsheim in der Gartenstraße gerufen. Ein 41 Jahre alter VW-Fahrer fuhr von Deck 3 in Deck 2 um anschließend nach rechts in Richtung Ausfahrt zu fahren. Hierbei fuhr er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Honda Civic Der VW touchierte dabei den Honda, so dass Sachschaden entstand.

Gegen 18:30 Uhr wurde die Polizei erneut verständigt und zu einem Unfall im Parkhaus gerufen. Dieses Mal war ein 83-Jähriger mit seinem Mitsubishi ebenfalls von der Ebene 3 auf die Ebene 2 gefahren und wollte auch nach rechts in Richtung der Ausfahrt. Auch er kollidierte hierbei mit demselben geparkten Honda Civic.

Insgesamt entstand bei den beiden Unfällen ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell