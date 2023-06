POL-GT: Wohnungseinbruch in Werther (Westf.)

Gütersloh (ots) - Verl (NB) - Am Samstag (17.06., 17.18 Uhr) brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Firmen-Lagerhalle in der Straße Zur Alten Wiese im Ortsteil Kaunitz ein. Die Täter drangen gewaltsam über den Eingang an der Siemensstraße in das Objekt ein und entwendeten dort Kupfer und Rotgussformen. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am späten Nachmittag Personen rund um den Tatort, Zur Alten Wiese / ...

