Polizei Gütersloh

POL-GT: Schloß Holte - Stukenbrock/ Alleinunfall einer Pedelecfahrerin mit schweren Folgen

Gütersloh (ots)

Stukenbrock(UK): Am frühen Sonntagmorgen um 00:25 h befuhr eine 56 jährige Fahrerin eines Pedelec den Tölkenweg in Schloß Holte - Stukenrock in Fahrtrichtung Paderborner Straße. Hinter ihr fuhr abgesetzt ihr 60 jähriger Ehemann in gleicher Richtung. Ohne Fremdeinwirkung kam sie mit einem Rad von dem geteerten Bereich des Asphalts ab und kam nach rechts in Richtung eines Grabenbereichs von der Fahrbahn ab. Sie stürzte. Der Ehemann konnte die Ehefrau schwer verletzt bergen; sie wurde durch hinzugerufene Rettungskräfte in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert und verblieb dort stationär. Es entstand leichter Sachschaden an dem Pedelec; während der Unfallaufnahme wurde der Tölkenweg kurzzeitig gesperrt. Einen Schutzhelm trug die Pedelecfahrerin zum Zeitpunkt des Sturzes nicht.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell