Polizei Gütersloh

POL-GT: Steinhagen, Pkw und Rettungswagen stoßen zusammen, 2 Leichtverletzte

Gütersloh (ots)

(AM) Am Samstag, 17. Juni 2023, gegen 08:10 Uhr, fuhren eine 75-jährige Ford-Focus-Fahrerin aus Steinhagen und eine 19-Jährige Rettungsassistentin als Fahrerin eines Rettungswagens auf der Brockhagener Straße aus Richtung Steinhagen kommend in Richtung Brockhagen. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn mit einem Patienten an Bord unterwegs. In Höhe der Hausnummer 75 bog die Fahrerin des Ford nach links ab, während der Rettungswagen überholte. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurden die Rettungsassistentin und die Fahrerin des silbernen Ford Focus leicht verletzt. Für den Patienten führte der Unfall nicht zu einer Verschlimmerung seiner Situation, er konnte mit einem weiteren Rettungswagen weiter transportiert werden. Ebenfalls unverletzt blieb der zweite (männliche) Rettungsassistent. Der unfallbeschädigte Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Ebenfalls nicht fahrbereit war der Ford Focus. Die verletzten Frauen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Gesamtschaden wird auf mind. 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell