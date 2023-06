POL-GT: Zwei Einbrüche in Firmenkomplex am Hellweg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Nach einem sogenannten Schockanruf hat eine ältere Dame am Donnerstagnachmittag (15.06., ca. 16.00 Uhr) eine fünfstellige Summe an einen Betrüger übergeben. Schon am Vormittag wurde die Dame von einem Mann angerufen, welcher sich als Rechtsanwalt ausgab und davon berichtete, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Unfall verwickelt ist. Um eine Haft des Angehörigen zu ...

mehr