Polizei Gütersloh

POL-GT: Halle/W-Künsebeck, 70-jähriger Mann stirbt bei Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

(AM) Am frühen Samstagmorgen, 17.06.2023, gegen 05:31 Uhr, wurde bei der Feuerwehr ein Verkehrsunfall gemeldet. Zu dieser Zeit fuhr ein 70-jähriger Mann mit einem Mitsubishi-Kleinwagen auf der Kantstraße aus Richtung der Kreisstraße in Richtung Künsebecker Weg. Aus ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Anwohner leisteten sofort Erste Hilfe, bis der Rettungsdienst eintraf und die Rettungsmaßnahmen weiterführte. Leider verstarb der Mann trotzdem noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde ein VU-Aufnahme Team aus Essen angefordert. Die Kantstraße blieb für mehrere Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell