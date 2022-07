Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Friedberg (ots)

Am Dienstag (19.07.2022) ist nahe des Ober-Mörlener Schlossparks am Ufer der Usa ein Eimer aufgefunden worden, in welchem sich augenscheinlich mindestens zwei tote Igel befanden.

Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein.

Die sich bereits in Verwesung befindlichen Kadaver wurden sichergestellt und zur weiteren Untersuchung an eine Fachtierärztin für Pathologie in Gießen übergeben. Zudem untersuchten Experten der Kriminaltechnik das Behältnis auf mögliche Spuren.

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei aufgrund einer richterlichen Anordnung die Wohnung eines Mannes aus dem Wetteraukreis. Hierbei wurden Beweismittel sichergestellt, die nunmehr ausgewertet werden müssen.

Der Beschuldigte hat sich bislang nicht zur Sache eingelassen.

Bei etwaigen Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Gießen, Herrn Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, Tel. 0641/934-3230.

Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Polizeihauptkommissar Tobias Kremp, Pressesprecher Polizeipräsidium Mittelhessen

