POL-AA: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Aalen: Zeugen nach Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbelhauses gesucht Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Daimlerstraße, einen geparkten, roten Toyota Yaris und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Toyota wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen. ...

